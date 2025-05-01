Полиция пришла с рейдом в московский свингер-клуб Bizzare. Силовики искали «подозреваемых в ЛГБТ-пропаганде»

Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в московском клубе, сообщило РИА Новости. По его данным, проверка прошла «в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий по подозрению в ЛГБТ-пропаганде».

«Сотрудники правоохранительных структур пришли в ночной клуб в районе метро „Автозаводская“, где, предположительно, могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ-пропаганде», — заявил собеседник агентства в правоохранительных органах. Название клуба он не уточнил.

Речь идет о рейде в клубе Bizzare. Администрация заведения подтвердила, что в ночь на 1 мая у них прошла проверка. «Но абсолютно ничего страшного. Это обычная внеплановая проверка нашими госорганами. Был выявлен ряд минимальных нарушений, которые не влияют на работу», — заявили в клубе, позвав гостей на новую вечеринку.

Телеканал РЕН ТВ и телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовали видео из Bizzare, снятое во время визита полиции. Судя по кадрам, во время проверки посетителей клуба заставили лечь на пол, а потом записывали их лица на видео.

В соцсетях и на сайте Bizzare позиционирует себя как «свингер-клуб». Вечером 30 апреля там проходила вечеринка «Милфы Древней Греции». На главной странице сайта Bizzare опубликовано сообщение о том, что в соответствии с законом «запрещена пропаганда либо демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, ЛГБТ и ».

Верховный суд России в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ». После этого по всей стране в клубах, которые устраивали квир-мероприятия, проходят рейды полиции. На фоне преследований ЛГБТК+ в России из страны начали уезжать активисты, а гей-клубы — закрываться.

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