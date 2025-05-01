Казахстан начнет выдавать «золотые визы» с возможностью получить ВНЖ
Власти Казахстана утвердили новые правила получения инвесторской визы, предусматривающей возможность последующего получения вида на жительство в стране.
Новые правила опубликовал МИД Казахстана. Так, подать документы на оформление «золотой визы» могут иностранцы, которые инвестировали не менее 300 тысяч долларов США в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги.
«Данная „золотая виза“ предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в Республике Казахстан сроком до 10 лет», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что такие визовые программы «зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности».
Впервые о введении инвесторской визы в Казахстане заговорили в 2018 году, отмечает местная редакция Forbes. Изначально планировалось, что для получения резидентства иностранцу предложат вложить 100-200 тысяч долларов в недвижимость или ценные бумаги в Казахстане.
С ноября 2024 года в Казахстане выдают визу Neo Nomad для зарубежных туристов, удаленно работающих на иностранные компании. Эта виза позволяет оставаться в Казахстане до одного года.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Казахстан стал одним из направлений, куда уезжали россияне, выступавшие против войны.