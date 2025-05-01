«Губернатор» аннексированной Херсонской области заявил, что дроны ВСУ атаковали рынок в Алешках. Семь человек погибли, более 20 получили ранения
Источник: Владимир Сальдо
Украинские беспилотники атаковали город Алешки Херсонской области, заявил «губернатор» аннексированного региона Владимир Сальдо.
По его словам, атака произошла утром 1 мая. Под удар попал городской рынок, где в тот момент, утверждает Сальдо, находилось много людей.
По предварительным данным, погибли не менее семи человек, более 20 получили ранения, заявил чиновник.
На месте работают экстренные службы. Последствия атаки уточняются, говорится в сообщении Сальдо.
Украина не комментировала обвинения в нападении на рынок в Алешках.