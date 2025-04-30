Украинские беспилотники атаковали оборонное предприятие в Муроме. По данным Astra, это Муромский приборостроительный завод

На складе предприятия в Муроме в ночь на 30 апреля произошел пожар в результате падения беспилотников, рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, средства радиоэлектронной борьбы подавили дроны, атаковавшие город.

В результате падения беспилотников повреждены два строения: в одном произошел пожар, второе, утверждает губернатор, пострадало незначительно. Пострадавших в результате возгорания нет.

Телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщил, что украинские дроны атаковали Муромский приборостроительный завод, который входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех». Предприятие в городе называют «пороховым» заводом, оно выпускает для российской армии средства инициирования и воспламенения боеприпасов.

Движение в районе завода, по данным Astra, перекрыто. Источник канала в МЧС России рассказал, что сгорела проходная завода, а также один из складов выпускаемой продукции.

Источник «РБК-Украина» заявил, что завод атаковали беспилотники СБУ.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника, в том числе три над Владимирской областью.