Песков анонсировал документальный фильм про Путина, который выйдет «совсем скоро» на телеканале «Россия»

О Владимире Путине снят фильм, который «совсем скоро» выйдет на телеканале «Россия», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Про Путина — про то, как он 25 лет руководит нашей страной. Посмотрите этот фильм — работали очень талантливые люди», — сказал Песков, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые» в Москве. Других подробностей пресс-секретарь Кремля не привел и имени режиссера не назвал.

О фильме Песков сказал, отвечая на вопрос 17-летнего студента на марафоне, поинтересовавшегося, «какой Путин в жизни». «25 лет как Путин стал Путиным в нашей стране», — сказал Песков.

Самый известный документальный фильм о Путине снял американский режиссер, обладатель «Оскара» Оливер Стоун. Четырехсерийный фильм называется «Интервью с Путиным», в нем показана беседа Стоуна с российским президентом. На экраны он вышел в 2017 году.