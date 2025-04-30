PepsiCo предупредила российские торговые сети о перебоях с поставками чипсов Layʼs

Компания PepsiCo предупредила крупнейшие российские торговые сети о возможных перебоях в поставках чипсов и других снеков в ближайшие месяцы из-за сложностей у поставщиков упаковки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма компании.

Речь идет, в частности, о чипсах Layʼs и Cheetos, а также сухариках «Хрустим». Представитель «Ленты» подтвердил получение уведомления и заявил, что в компании ожидают «незначительных перебоев в поставках».

В марте PepsiCo рекомендовала торговым сетям сформировать запасы чипсов и сухариков, связав это с подготовкой к запуску в России обязательной маркировки снеков. С 1 мая 2025 года производители в России обязаны маркировать специальными кодами упаковки с чипсами, сухариками, гренками, кукурузными палочками, начос, готовым попкорном и хлебцами.

РБК отмечает, что PepsiCo выбрала типографский способ нанесения маркировки, при котором на производство поступает упаковка с уже нанесенным кодом. Однако ключевые поставщики упаковки столкнулись с проблемами в работе оборудования, которое наносит коды маркировки.

Сопредседатель цифрового комитета АКОРТ (объединяет крупнейших российских ретейлеров) Анна Орлова заявила, что в торговых сетях не ожидают нехватки чипсов в случае временных перебоях с поставками. По ее словам, продукция, произведенная до 1 мая, может продаваться без маркировки, а у чипсов довольно длительный срок годности (до шести месяцев), поэтому запасов будет достаточно.

После начала полномашстабного российского вторжения в Украину PepsiCo объявила, что приостановит продажи Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России, но продолжит производить товары первой необходимости, такие как молочные продукты и детское питание. В сентябре 2022 года компания заявила, что полностью прекратила производство этих напитков в России.