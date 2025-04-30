На «эксперта по подсознанию» Инну Тлиашинову (более 460 тысяч подписчиков в инстаграме) завели дело об уклонении от уплаты налогов

Следственный комитет возбудил в отношении блогера и коуча по личностному росту Инны Тлиашиновой уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, сообщила РБК пресс-секретарь СК по Подмосковью Ольга Врадий.

«Установлено, что в период с 2020 по 2022 год Тлиашинова уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллион рублей», — заявила Врадий.

Тлиашиновой вменили часть 2 статьи 198 (уклонение физлица от уплаты налогов) и часть 4 статьи 174.1 УК (отмывание денежных средств), которые предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок три и семь лет соответственно.

Блогер объявлена в розыск. Следствие считает, что Тлиашинова находится за границей, планируется ее заочный арест. Близкий к силовикам телеграм-канал Shot сообщал, что Тлиашинова живет в Дубае.

Инне Тлиашиновой 43 года. Она позиционирует себя как «эксперт по подсознанию». Блогер называет себя автором методики «Мастер Разборов», которая, по ее словам, «способна изменить негативные события на позитивные в любой сфере жизни», пишет РБК. На инстаграм Тлиашиновой подписаны более 460 тысяч пользователей.