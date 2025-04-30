«Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»

Сеть магазинов продуктов питания «Магнит» покупает «Азбуку вкуса», сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомых с переговорами.

По информации собеседников издания, в сделку вошли магазины «Азбука вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, а также три распределительных центра.

Стоимость контрольного пакета «Азбуки вкуса», может составлять 35-40 миллиардов рублей, считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Схожую оценку дал РБК и исполнительный директор департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка Марат Ибрагимов. «Это очень привлекательная цена. Особенно с учетом того, что публичные аналоги торгуются на своих исторических минимумах», — добавил Ибрагимов.

Выручка «Азбуки вкуса», по итогам 2024-го, была на уровне 100 миллиардов рублей в год.

Большинство магазинов «Азбуки вкуса» работает в Москве, сеть также представлена на рынке Подмосковья и в Санкт-Петербурге. Всего у компании 170 магазинов, большая часть — супермаркеты под брендом «Азбука вкуса», также минимаркеты «АB Daily». Торговая сеть также развивает интернет-магазин и собственное производство продуктов и полуфабрикатов. Помимо фабрик-кухонь, у компании есть кофейный цех.

«Магнит» занимает 13,2% российского розничного рынка. По данным на 2024 года, у «Магнита» было 31,5 тысячи магазинов и 51 распределительный центр.