В российских школах и детских садах начались антитеррористические учения. Детей усаживают на пол и направляют на них макеты автоматов

В российских школах, детских лагерях, детских садах и колледжах начались двухдневные антитеррористические учения, которые проходят по указанию президента России Владимира Путина.

«Агентство» обнаружило около 800 отчетов в группах образовательных учреждений во «ВКонтакте». Издание обратило внимание, что на части из них видно, как вооруженные макетами автоматов люди усаживают детей на пол, угрожая этим «оружием».

Из отчетов журналисты сделали выводы, что на учениях отрабатываются сценарии с захватом заложников и ударами беспилотников. Детей учат баррикадировать двери и прятаться в углах кабинетов. «Агентство» утверждает, что в десятках случаев в инсценировке принимали участие люди, вооруженные макетами стрелкового оружия.

Для подготовки к воздушным атакам детей рассаживали в коридорах, эвакуировали в убежища и на улицу.

О начале учений по противодействию террористической угрозе сообщили глава МЧС России Александра Куренков и министр просвещения Сергей Кравцов. Мероприятие организовано по поручению Владимира Путина. «В течение двух дней нам предстоит отработать все необходимые вопросы взаимодействия ведомств, а главное — обучить детей правильно реагировать на угрозу. Каждый учитель, вожатый, спасатель и полицейский должен быть готов в критический момент своими действиями минимизировать риски, исключить панику и спасти жизни», — говорил Куренков.

«Интерфакс» пишет, что уже третьи всероссийские антитеррористические учения, проводимые МЧС и министерством просвещения. «Агентство» утверждает, что это первые столь масштабные учения, а года назад подобные учения проводились лишь в приграничной Белгородской области.