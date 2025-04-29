Путин переименовал аэропорт Волгограда в «Сталинград» — после просьб «ветеранов и участников СВО»
Обновление. Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования «Сталинград».
Владимир Путин поддержал идею переименовать волгоградский аэропорт Гумрак в «Сталинград», сообщает пресс-служба Кремля.
С просьбой о переименовании к Путину обратился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В Кремле отметили, что они встретились в завершение рабочей поездки Путина в регион 29 апреля.
Бочаров заявил, что с просьбой дать аэропорту «настоящее, гордое, мужественное, героическое название — «Сталинград»» к нему «очень часто обращаются жители Волгоградской области, Волгограда, из других регионов». В том числе «ветераны и участники специальной военной операции (СВО).
«Их слово для меня закон. Так и сделаем: как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий — о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда», — ответил Путин.