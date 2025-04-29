Обновление. Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования «Сталинград».

Владимир Путин поддержал идею переименовать волгоградский аэропорт Гумрак в «Сталинград», сообщает пресс-служба Кремля.

С просьбой о переименовании к Путину обратился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В Кремле отметили, что они встретились в завершение рабочей поездки Путина в регион 29 апреля.

Бочаров заявил, что с просьбой дать аэропорту «настоящее, гордое, мужественное, героическое название — «Сталинград»» к нему «очень часто обращаются жители Волгоградской области, Волгограда, из других регионов». В том числе «ветераны и участники специальной военной операции ( ).

«Их слово для меня закон. Так и сделаем: как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий — о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда», — ответил Путин.

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Власти Волгограда давно хотят переименовать в Сталинград не только аэропорт

Местные власти всерьез хотят переименовать Волгоград в Сталинград. У них получится?