Главком ВСУ приказал отправить на войну сотрудников ТЦК (военкоматов) без боевого опыта

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поручил отправить военнослужащих ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов), не имеющих боевого опыта и ограничений по здоровью, на службу в зону боевых действий, сообщает Генштаб ВСУ.

На освободившиеся должности в ТЦК будут назначены ветераны войны, получившие ранения или контузии.

«Указанные меры направлены на улучшение качества работы ТЦК и обеспечение соблюдения принципов социальной справедливости, что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах», — говорится в заявлении Генштаба.

В ведомстве отметили, что почти 70% военнослужащих ТЦК уже имеют боевой опыт, а военные, получившие ранения, составляют около половины всего личного состава ТЦК. 20% персонала центров комплектования — гражданские работники ВСУ.

Жители Украины на фоне затяжных боевых действий и продолжающейся мобилизации в стране все чаще жалуются на незаконные действия сотрудников ТЦК. В последнее время широкое распространение получила так называемая «бусификация», когда мужчин призывного возраста незаконно задерживают на улицах и насильно сажают в микроавтобусы («бусики»). Словарь современного украинского языка назвал «бусификацию» словом 2024 года.

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