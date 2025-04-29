FT: в Европе и Украине опасаются, что Трамп готовится выйти из мирных переговоров с Киевом и Москвой
Чиновники в Украине и странах Европы допускают, что президент США Дональд Трамп близок к тому, чтобы отказаться от мирных переговоров о завершении российско-украинской войны, сообщила 28 апреля газета Financial Times, ссылаясь на источники.
По их словам, Трамп может использовать «незначительный прогресс в переговорах» в качестве предлога к тому, чтобы сказать, что его «работа сделана». После недавних переговоров с США европейские и украинские чиновники убеждены, что Трамп готов воспользоваться любым достижением на этой неделе, чтобы выйти из переговоров, даже если достигнутый прогресс не приведет к долгосрочному урегулированию, рассказали Financial Times четыре чиновника.
Один из источников издания сказал, что чиновники в США «начали беспокоиться, что переговоры с Россией ни к чему не приведут», и стали выдвигать предложения о сделке, которую можно заключить в сжатые сроки, установленные Трампом. Неназванный европейский чиновник заявил, что Трамп «создает ситуацию, в которой он дает себе повод уйти и оставить все на усмотрение Украины и нас [Европы]».
Собеседники FT добавили, что Трамп решил пересмотреть свою приверженность мирному процессу из-за того, что президент РФ Владимир Путин не готов согласиться с такими ключевыми требованиями США и Киева, как сохранение существенной численности войск Украины после войны.
Власти Украины, по выражению Financial Times, начали готовиться к тому, чтобы действовать в одиночку: увеличили внутреннее производство оружия и активизировали переговоры с союзниками в Европе о будущей помощи. Собеседники издания добавили, что пока неясно, прекратят ли США обмен разведывательными данными с Украиной, как это было в марте, если Вашингтон решит выйти из мирных переговоров.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил ранее, что неделя с 28 апреля по 4 мая станет «критически важной» для переговоров по российско-украинской войне. При этом, говоря о возможных сроках достижения мирного соглашения, глава Госдепа сказал, что «глупо» устанавливать какую-то определенную дату. Ранее в апреле Рубио предупреждал, что США готовы отказаться от участия в переговорах, если в ближайшее время не увидят прогресса.
Президент США Дональд Трамп говорил, что определил крайний срок, до которого стороны должны сесть за стол переговоров, он не уточнял, когда этот срок истекает.