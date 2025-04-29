Amazon вывел на орбиту первые 27 спутников в рамках проекта, который должен составить конкуренцию сети Starlink Илона Маска
Компания Amazon вывела на низкую околоземную орбиту 27 спутников, которые станут началом проекта по созданию масштабной группировки спутников Kuiper.
Ракета Atlas V компании United Launch Alliance стартовала 28 апреля с мыса Канаверал во Флориде. Это первый из более чем 80 запусков, запланированных компанией в рамках создания «мегасозвездия» проекта Kuiper, которое предполагает участие более 3200 космических аппаратов.
Ресурс Space.com отмечает, что это большое число, но не рекордное — сеть Starlink компании SpaceX, которая уже предоставляет связь по всему миру, насчитывает более 7200 действующих космических аппаратов.
Каждый спутник компании Amazon будет располагаться на высоте около 450 километров — это немного ниже высоты, на которой работают спутники Starlink от SpaceX (550 километров), отмечает CNN.
Проект Kuiper называет своей миссией «расширение глобального широкополосного доступа с помощью группировки из более чем 3000 спутников на низкой околоземной орбите». Он нацелен на прямую конкуренцию с сетью Starlink Илона Маска, пишет CNN. Спутниковая связь должна дать возможность выхода в интернет в отдаленных регионах, где нет традиционного широкополосного доступа, основанного на подземных кабелях.
По данным Amazon, ожидается, что проект Kuiper начнет предоставлять интернет-покрытие клиентам в конце 2025 года.
Технически запуск рабочих спутников стал для Amazon вторым — в октябре 2023 года Atlas V вывела на орбиту два прототипа в рамках испытательной миссии. Однако они имели значительные отличия от спутников, выведенных на орбиту уже в рамках проекта Kuiper. Этот запуск также, в свою очередь, изначально был запланирован на 9 апреля, но попытке помешала плохая погода, а затем компании пришлось ждать свободного слота для запуска.