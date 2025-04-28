Обвиняемым по делу о гибели восьми человек на экскурсии по подземным коллекторам Москвы дали до восьми с половиной лет колонии

Мещанский суд Москвы приговорил диггера Никиту Дубаса к восьми с половиной годам колонии по делу о гибели восьми человек на экскурсии по затопленным коллекторам Москвы, сообщает 28 апреля «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу суда.

Второму подсудимому, генеральному директору сервиса по продаже экскурсий «Спутник» Александру Киму назначили пять с половиной лет колонии.

Обоих фигурантов дела признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

Государственный обвинитель просил назначить Дубасу девять лет колонии, Киму — шесть. Дубас признал вину частично, Ким вину не признал.

В затопленных коллекторах Москвы 20 августа 2023 года погибли восемь человек: семеро участников экскурсии по реке Неглинной и сопровождавший их гид-диггер Константин Филиппов.

По версии следствия, Никита Дубас в 2021-2023 годах организовал незаконные экскурсии по коллекторам исторического центра Москвы. В то же время, заявили в СК, руководители компаний «Спутник» Александр Ким, «Авангард» Александр Лазовский и Tripster Борис Плотица публиковали объявления о проведении таких экскурсий.

Двое фигурантов дела, Лазовский и Плотица, объявлены в международный розыск, их заочно арестовали в России. Уголовное дело в отношении Филиппова прекращено в связи с его смертью.

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