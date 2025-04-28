Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается пытаться остаться главой государства на третий срок. Такое заявление он сделал в интервью The Atlantic, опубликованном 28 апреля.

«Это не то, что я собираюсь делать. И я думаю, это было бы очень трудно», — сказал он.

Трамп отметил, что попытка пойти на третий срок была бы «большим потрясением» для страны. При этом, пишет The Atlantic, он дважды отметил, что многие его сторонники хотят, чтобы он баллотировался на третий срок.

Ранее Трамп регулярно допускал, что может пойти на третий срок. В конце марта в одном из интервью он заявил, что «не шутит» по этому поводу и что «есть методы», позволяющие ему стать президентом снова.

Баллотироваться на третий срок президенту США запрещает 22-я поправка к конституции. Для ее отмены необходимо одобрение двух третей законодателей в каждой из палат конгресса США, а также ратификация законодательными органами 38 штатов.

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