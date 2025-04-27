В Ванкувере автомобиль въехал в толпу людей на фестивале. Есть погибшие и пострадавшие
В Ванкувере несколько человек погибли и пострадали после того, как автомобиль въехал в толпу людей на уличном фестивале, сообщает CBC News со ссылкой на местную полицию.
По данным полиции, автомобиль въехал в толпу вечером 26 апреля, около 20:00 по местному времени (по Москве — 06:00 27 апреля). Это произошло неподалеку от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил фестиваль в честь Дня Лапу-Лапу.
Точное количество погибших и пострадавших пока не называется. Источники издания Global News сообщили, что погибли не менее восьми человек, включая ребенка, еще как минимум шестеро получили ранения.
Водителя машины задержали. О причинах случившегося или возможных мотивах задержанного, полиция не сообщает.
CBC News отмечает, что в соцсетях опубликованы видео с места происшествия. На них запечатлены работающие на месте спасатели, а также несколько человек, которые лежат на земле. Предполагается, что это раненые.
За несколько часов до происшествия Новая демократическая партия Канады провела на фестивале свое предвыборное мероприятие.