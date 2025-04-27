В Басманном суде Москвы приставы избили бывшего следователя КГБ, который защищает «граждан СССР». На него завели дело о насилии к представителю власти

В Москве возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК) против бывшего следователя КГБ Александра Цопова, которого приставы избили в Басманном суде. О случившемся рассказали сам Цопов и проект «Слово защите».

70-летний Цопов выступает защитником 74-летней «гражданки СССР» Валентины Реуновой, которая называет себя «председателем Верховного Совета СССР». В январе 2024 года ее задержали по обвинению в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) и склонении к насильственному захвату власти в РФ (статья 205.1 УК) из-за стрима в ютьюбе. Она находится под домашним арестом. При этом, как отмечает «Медиазона», статуса адвоката у Цопова нет.

Александр Цопов называет себя «депутатом Моссовета» и «генеральным прокурором СССР». По данным «Мемориала», в 1980-х он служил в КГБ и участвовал в обысках у диссидентов. Затем действительно был депутатом Моссовета. Как обратила внимание «Медиазона», Цопов публично поддерживает полномасштабное российское вторжение в Украину. Ранее он выступал защитником по делу «граждан СССР» в Рязани.

Конфликт с приставами произошел 23 апреля в Басманном суде Москвы. По словам Цопова, после 18:00 приставы потребовали, чтобы он и другие слушатели покинули суд, поскольку рабочий день завершился. При этом назначенное на тот день заседание по делу Реуновой еще не началось.

Цопов сделал замечание приставам, что они «разгуливают с фашистской фасцией» на шевронах, а когда один из них по фамилии Новиков начал, как утверждается, «выволакивать» дочь Реуновой на лестницу, схватил его за руки. В итоге оба упали на скамейку.

Внимание, в следующем абзаце и видео есть мат.

Судя по видео из коридора суда, к мужчинам подошли еще два пристава, после чего Цопова повалили на пол и надели на него наручники. При этом Новиков угрожал насилием бывшему следователю КГБ: «Я тебя задушу на хуй… Руки отдал, щас по почкам въебу, блять». Его коллега пнула лежащего Цопова со словами «Иди на хуй, тварь старая».

У Цопова пошла кровь из носа. Приехавшие в суд врачи скорой помощи оказали ему первую помощь и отвезли в больницу, после чего его доставили в РОВД «Красносельское». Там бывший следователь КГБ написал заявление с требованием возбудить против пристава Новикова уголовное дело о превышении служебных полномочий.

Новикова вскоре отпустили из полиции, а Цопова задержали. На следующее утро его доставили в Мещанский межрайонный следственный отдел, где в отношении него возбудили уголовное дело.

«Граждане СССР» отрицают распад Советского Союза, пользуются советскими паспортами, считают нынешние российские власти нелегитимными и отказываются платить налоги, счета ЖКХ и штрафы. Это движение (под разными названиями, одно из них «СССР») включено в России в перечень экстремистских организаций.