При взрыве в иранском порту погибли 18 человек, больше тысячи пострадали

Не менее 18 человек погибли, еще шестеро пропали без вести в результате взрыва в порту Шахид Раджаи в городе Бандар-Аббас на юге Ирана, сообщает местное агентство IRNA со ссылкой на главу МВД страны Эскандара Момени.

В свою очередь число пострадавших при взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи достигло 1139, рассказала представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани. По ее словам, все пострадавшие госпитализированы, некоторые были доставлены в Шираз и Лурестан воздушным транспортом. Спасатели все еще пытаются потушить пожар, начавшийся после взрыва.

В связи со случившимся в иранском остане (провинции) Хормозган, где находится порт, объявили трехдневный траур.

Сильный взрыв в иранском торговом порту Шахид Раджаи, который считается крупнейшим в стране, произошел утром 26 апреля. В этот же день в Омане проходил очередной раунд переговоров между Ираном и США о судьбе иранской ядерной программы.

Предполагается, что в Шахид Раджаи взорвались контейнеры с компонентами для производства ракетного топлива. Официальные причины взрыва иранские власти пока не назвали.

подробности случившегося

В главном порту Ирана произошел мощный взрыв. Вероятно, это было ракетное топливо из Китая

подробности случившегося

В главном порту Ирана произошел мощный взрыв. Вероятно, это было ракетное топливо из Китая