В Украине произошел масштабный сбой в работе мобильных приложений и платежных терминалов

Масштабный сбой в работе мобильных приложений и платежных терминалов произошел утром 26 апреля по всей Украине, пишет «Суспільне».

Пользователи не могут расплатиться картами в магазинах, общественном транспорте, такси и метро. Перестали работать Apple Pay и Google Pay, приложения «Дія», «Нова пошта», «Ощадбанк», «ПУМБ», «Ukrsibbank», «Киев Цифровой».

В пресс-службе компании «Нова пошта» заявили, что сбой в работе произошел не из-за хакерской атаки, а из-за технических сложностей на стороне подрядчика. Ожидается, что проблемы будут устранены в течение часа.

В компании «Дія» назвали причиной сбоя мобильных приложений «технические обновления в одном из крупных центров обработки данных».

Обновлено. Причиной масштабного сбоя онлайн-сервисов в Украине стала авария в дата-центре провайдера облачных сервисов De Novo, обесточившая здание. Сейчас сервисы уже восстановили свою работу.