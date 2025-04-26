В иранском порту произошел взрыв. Ранены более 500 человек

Сотни человек пострадали в результате мощного взрыва и пожара, который произошел днем 26 апреля в порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас на берегу Персидского залива на юге Ирана.

Предварительной причиной взрыва называют возгорание нескольких контейнеров с топливом, хранившихся в районе причала порта. Иранское государственное телевидение сообщило, что первоначальные сообщения указывают на небрежность при хранении легковоспламеняющихся материалов.

Согласно последним данным, которые приводит телевидение, число раненых выросло до 516 человек.

В районе происшествия проводится эвакуация. Пострадавших доставляют в больницы.

Порт временно прекратил работу.