Трамп и Зеленский провели встречу в Ватикане 

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели утром 26 апреля краткую двустороннюю встречу в Ватикане. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

Оба лидера прибыли в Ватикан для участия в церемонии похорон папы римского Франциска.

По словам директора по коммуникациям Белого дома Стивена Ченга, Трамп и Зеленский провели закрытую и очень продуктивную беседу. Другие подробности он обещал обнародовать позже.

В настоящее время Трамп и Зеленский уже присутствуют на площади Святого Петра, где идет церемония похорон понтифика.

Как пишет Sky News, президенты США и Украины договорились провести дополнительные переговоры после церемонии.

25 апреля посланник президента США Стив Уиткофф провел в Москве очередную, еще четвертую встречу с Владимиром Путиным. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, встреча длилась три часа и «позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов». Стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров России и Украины, добавил он.

Сам Трамп заявил, что прошедшая пятница стала «хорошим днем переговоров и встреч с Россией и Украиной». «Они очень близки к заключению соглашения, и теперь обе стороны должны встретиться — на самом высоком уровне — чтобы довести дело до конца. Большинство ключевых пунктов уже согласовано», — написал американский президент в своей соцсети Truth Social.