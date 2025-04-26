На выставке трофейной техники в Комсомольске-на-Амуре погиб четырехлетний ребенок. Его ударило люком бронетранспортера

В Комсомольске-на-Амуре во время выставки трофейной техники, которую захватили на войне в Украине, погиб четырехлетний мальчик.

Как пишут местные издания Комcity и DVhab, ребенок пришел на выставку вместе с отцом. Он подошел сзади к американскому бронетранспортеру «M113». У машины внезапно открылась откидная рампа и ударила мальчика по голове. Позже он скончался в машине скорой помощи от полученной черепно-мозговой травмы.

По словам очевидцев, люк бронетранспортера мог открыться из-за того, что кто-то из детей внутри БТР дернул за рычаг. По другой версии, дверца открылась сама собой.

Выставка проходит на Театральной площади Комсомольска-на-Амуре с 25 апреля. Как сообщало пропагандистское госагентство РИА Новости, на мероприятии демонстрируют «технику ВСУ и НАТО, захваченную бойцами российской армии в ходе специальной военной операции».

После инцидента и прибытия оперативных служб выставку трофейной техники огородили лентой.