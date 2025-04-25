В подмосковной Балашихе во дворе дома взорвался автомобиль. Один человек погиб

Автомобиль загорелся и взорвался во дворе жилого дома в Балашихе Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По предварительным данным собеседника агентства, в машине было установлено газовое оборудование.

Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в результате взрыва машины пострадал один человек. По данным ТАСС, один человек погиб.

Близкие к правоохранительным органам телеграм-каналы Mash, Shot и «112» пишут, что в результате взрыва автомобиля Volkswagen погиб случайный прохожий, выходивший из подъезда. На нижних этажах дома, рядом с которым был припаркован взорвавшийся автомобиль, выбило окна.

Телеграм-каналы утверждают, что следователи рассматривают две версии случившегося — взрыв газового баллона, который находился внутри машины, или детонация самодельного взрывного устройства.

Пожарные уже потушили взорвавшуюся машину. Личность погибшего устанавливается, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва». По предварительной информации «Базы», погибший — военнослужащий. По данным «Коммерсанта», при взрыве могли погибнуть два человека: водитель взорвавшейся машины и выходивший из автомобиля пассажир.

Следственный комитет России сообщил, что в связи со взрывом машины возбуждено уголовное дело. По какой статье, не уточняется.