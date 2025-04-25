СБУ объявила об аресте судна «теневого флота» России, перевозившего пять тысяч тонн зерна

Украинские власти задержали и арестовали в Черном море иностранный сухогруз, входящий в состав «теневого флота» России. Об этом объявила Служба безопасности Украины.

Как утверждается, задержание судна и экипажа проводилось в рамках спецоперации СБУ и Пограничной службы во внутренних водах Черноморской акватории Украины. Когда именно арестовали судно, не уточняется.

По версии следствия, в конце 2024 года сухогруз вывез из порта Севастополя пять тысяч тонн пшеницы, похищенной на оккупированных территориях юга Украины. Судно осуществляло незаконный рейд под флагом одной из стран Азии, отметили в СБУ.

«В ходе обыска на судне обнаружены документы, навигационное оборудование и другие вещественные доказательства, подтверждающие факты разграбления рашистами украинской агропродукции», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Под понятием «теневой флот» обычно фигурирует флот старых танкеров, которые отключают маячки, чтобы их не видели системы слежения. Оперирует этими танкерам в основном российская государственная компания «Совкомфлот». После введения санкций Россия начала использовать теневой флот для перевозки нефти по цене выше установленного в конце 2022 года потолка. По подсчетам The Guardian, «теневой флот» России сейчас насчитывает около 600 судов, которые обеспечивают 70% российского нефтяного экспорта.