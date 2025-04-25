Российские дроны атаковали Днепропетровскую область. В Павлограде загорелся жилой дом. Погибли трое, еще 14 человек ранены
Войска РФ ночью 25 апреля нанесли массированный удар беспилотниками по Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак. Силы ПВО сбили 11 дронов.
По словам чиновника, в результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий.
Также зафиксированы несколько возгорание в Павлограде. Один из ударов пришелся по жилому пятиэтажному дому. Кроме того, частично разрушено помещение социального учреждения, а также выгорели несколько автомобилей.
В результате удара по пятиэтажке погибли три человека, в том числе ребенок. Еще 14 человек пострадали, среди них — двое подростков 15 и 17 лет и шестилетний мальчик. Пятеро раненых остаются в больнице, из них трое находятся в тяжелом состоянии.
Также под российскими обстрелами находился Никополь и Марганецкая община. Там в результате ударов FPV-дронов и РСЗО «Град» повреждено предприятие, пострадавших нет.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 апреля российские военные атаковали Украину 103 беспилотниками. К утру силы ПВО сбили 41 ударный дрон типа «Шахед», еще 40 беспилотников-имитаторов «локационно потеряны (без негативных последствий)», сообщили украинские военные.
Российские удары пришлись по Харьковской, Сумской, Черкасской, Донецкой и Днепропетровской областям.