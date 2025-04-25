Председатель правящей партии «Грузинская мечта» и бывший премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики

Председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили объявил, что покидает пост и уходит из политики, сообщает «Эхо Кавказа».

«Я больше не вижу необходимости оставаться на посту председателя партии и в политике в целом, поэтому я принял решение покинуть пост председателя „Грузинской мечты“ и уйти из политики. Я продолжу служить своей стране с другой позиции», — заявил Гарибашвили на специальном брифинге.

По его словам, он продолжит работать в частном секторе, но детали не раскрыл. Гарибашвили не уточнил, кто займет пост председателя партии. Он также опроверг возможность вернуться в политику в качестве оппозиции «Грузинской мечте», заявив, что «остается верным солдатом как команды господина Бидзины Иванишвили (основатель „Грузинской мечты“ — прим. „Медузы“), так и нашей страны».

После прихода к власти в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили дважды занимал пост премьер-министра страны (2013–2015 годы и 2021–2024 годы), был министром внутренних дел (2012–2013) и министром обороны (2019–2021). С февраля 2024 года Гарибашвили занимал должность председателя «Грузинской мечты».

Партия «Грузинская мечта» правит Грузией с 2012 года, ее регулярно обвиняют в пророссийских взглядах и сближении с Кремлем. В октябре 2024-го партия победила на парламентских выборах. Оппозиция результаты голосования не признала.

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