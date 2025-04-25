Минюст РФ объявил «иноагентом» музыканта Васю Обломова

Минюст России обновило реестр «иностранных агентов». Ведомство включило в список музыканта Василия Гончарова (Вася Обломов).

Также в реестр включены экоактивист Владимир Сливяк, востоковед и автор книги «Всем Иран» Никита Смагин, журналист Константин Сусолкин (Константин Березин), а также блогер Дмитрий Чернышев.

Министерство объяснило решение включить Гончарова в список тем, что он «распространял недостоверную информацию» о решениях российских властей, «выступал против специальной военной операции на Украине», участвовал «в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов» и живет не в России.

Смагина Минюст также обвинил в «распространении недостоверной информации» о решениях властей РФ, участии «в создании и распространении» материалов «иностранных агентов», а также в том, что он «взаимодействует с иностранными организациями».

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