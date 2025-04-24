Великобритания запретила экспорт в Россию джойстиков для игровых консолей

Правительство Великобритании запретило экспорт в Россию контроллеров для игровых консолей, которые, по данным британских властей, используются для управления беспилотниками на линии фронта в Украине, сообщил МИД страны.

«Принятые сегодня меры позволят еще больше отрезать российских военных от инновационных британских технологий, передового программного обеспечения», — говорится в заявлении МИД Великобритании в соцсети X.

Politico пишет, что запрет включили в новый пакет, который содержит 150 торговых ограничений против России.

Евросоюз запретил поставки игровых контроллеров в Россию в рамках 16-го пакета санкций, введенного 24 февраля.