В Ростовской области по ночам замедляют мобильный интернет из-за угрозы атак беспилотников

Власти Ростовской области по ночам замедляют мобильный интернет в Ростове-на-Дону и еще девяти районах региона из-за угроз атак украинских беспилотников, пишет «Коммерсант».

О том, что операторы связи замедляют скорость мобильного интернета из соображений безопасности, говорится в письме минцифры региона от 14 апреля, с которым ознакомилось издание. Первым документ опубликовал телеграм-канал «Тютина».

Речь идет об ограничении скорости до 512 кбит/с «ежедневно в ночное время или по запросу силовых ведомств», рассказал собеседник «Коммерсанта» в одном из операторов связи. По его словам, замедлять скорость интернета начали с декабря 2024 года. До этого оперативный штаб региона планировал отключать мобильный интернет полностью с 00:00 до 5:00, утверждает газета.

«Это [замедление] позволяет оставлять сети операторов в рабочем режиме, что обеспечивает возможность доступа граждан к услугам связи и сохраняет работоспособность промышленных объектов, работающих на сетях операторов, но при этом ограничивает использование сетей для атак БПЛА», — утверждает источник издания.

Гендиректор компании «Флай дрон» Никита Данилов считает, что замедление мобильного интернета только «отчасти» затруднит атаки украинских беспилотников. По его словам, кроме замедления, нужен «комплексный антидронный подход»: отлаженная работа систем противовоздушной обороны и наличие на различных объектах действенных средств радиоэлектронной борьбы.