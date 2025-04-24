В Белгородской области сгорел храмовый комплекс Новый Иерусалим. Местные власти заявили, что его атаковали дроны

В селе Сухарево в Белгородской области загорелся деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим, сообщил местный телеграм-канал «Пепел».

Обновление. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что храмовый комплекс полностью сгорел. Он заявил, что это была целенаправленная атака ВСУ. «Мы четко понимаем, что это целенаправленные и спланированные удары. То, как дронами не давали тушить пожар — мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал», — сообщил глава региона.

Представитель комплекса в разговоре с ТАСС заявил, что пожар начался после обстрела со стороны ВСУ. В администрации Валуйского округа сказали агентству, что причиной пожара стал сброс боеприпасов с дронов ВСУ.

В свою очередь «Пепел» пишет, что пожар начался при сбросе взрывных устройств с гексакоптера «Баба Яга». Телеграм-канал Baza сообщил, что комплекс атаковал беспилотник.

Замглавы администрации Валуйского округа сообщил ТАСС, что пострадавших нет.

Храмовый комплекс Новый Иерусалим представляет собой репродукцию библейского Иерусалима. Он полностью деревянный, находится на Михеевской горе в селе Сухарево в 30 километрах от города Валуйки.