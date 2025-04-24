Служба внешней разведки (СВР) России опубликовала на своем сайте заявление, в котором обвинила ФБК, «Проект» и «Медузу» в участии в «кампании по подрыву миротворческих усилий» президента США Дональда Трампа. В заявлении говорится (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены):

Британские и французские спецслужбы настойчиво на­правляют сбежавших из России и оказавшихся на грани выжи­вания искателей информационной грязи из «Фонда борьбы с коррупцией» (признан экстремистским и ликвидирован в РФ), изданий «Проект» и «Медуза» (оба признаны нежелательными) на фабрикацию обвинений окружения Трампа в негласных свя­зях с российскими политическими и деловыми кругами.

«Наи­больший интерес Лондон и Париж проявляют к сведениям о бизнес-проектах американцев с компаниями „Газпром“, „Рос­нефть“, госкорпорациями „Ростех“ и „Росатом“», — считает СВР.

Результаты этих фальсификаций планируется использовать для дискреди­тации политики Белого дома и торпедирования переговорного процесса по мирному урегулированию кризиса на Украине.

СВР также напомнила, что Трампа и ранее обвиняли в тесных связях с Россией. Однако, говорится в сообщении, эти попытки «оказались смехотворными». «Вернувшись в Белый дом, Трамп первым делом принял решение рассекретить файлы расследования с целью показать всему миру предвзятость его противников из ФБР и Министерства юстиции США», — заявили в СВР.

Россию подозревали во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, победу на которых одержал Дональд Трамп. Власти РФ вмешательство в выборы в США отрицали. Расследование, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер, продолжалось почти два года. По его итогам было объявлено, что доказательств сговора команды Дональда Трампа с Россией перед выборами 2016 года обнаружить не удалось.

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