Роскомнадзор потребовал от телеграм-канала Baza удалить посты о мобилизации и видео из Ростова, снятое во время бунта Пригожина

Телеграм-канал Baza сообщил, что получил от Роскомнадзора 17 уведомлений с требованием удалить ряд публикаций, включая посты о мобилизации и видео, снятое в Ростове-на-Дону во время бунта Евгения Пригожина.

Из скриншотов уведомлений, опубликованных телеграм-каналом, следует, что претензии у Роскомнадзора возникли в частности к видео и текстам, которые «дискредитируют» действия органов госвласти и российской армии — в том числе к постам о всеобщей мобилизации и возможном применении ядерного оружия, уточняет ведомство. Также упоминаются «ролик, в котором военнослужащий унижает честь и достоинство другого военнослужащего» и «информация, раскрывающая данные личного состава ВС РФ».

Baza приводит ссылки на посты, удаления которых потребовал РКН (пока они не удалены). В их числе есть ролик с обстановкой в центре Ростова-на-Дону во время похода на Москву основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Как отмечает телеграм-канал, он и раньше получал уведомления подобного рода от Роскомнадзора, но это происходило «изредка», и как правило, речь шла об «одной-двух заметках, касавшихся, например, способа указания самоубийства». Требования ведомства в этом случае исполнялись, отмечает Baza.

«Однако требования об удалении сразу 17 постов — часть из которых можно было бы (наверное) назвать общественно значимой информацией — это, без сомнения, рекорд. Далеко не со всеми уведомлениями РКН редакция согласна, но кто мы такие, чтобы спорить», — пишет Baza. Исполнить требование Роскомнадзора нужно в течение суток после уведомления.

У телеграм-канала Baza более 1,6 миллиона подписчиков, он зарегистрирован в реестре блогеров Роскомнадзора, в котором по новому закону обязаны регистрироваться каналы с аудиторией более 10 тысяч подписчиков.

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