От Маргариты Симоньян потребовали извинений за «грязные слухи» о личной жизни Константина Симонова

Группа писателей, артистов, ученых и журналистов потребовала публичных извинений от российской пропагандистки Маргариты Симоньян за выпуск ее передачи «Ч.Т.Д.» о советском писателе и поэте Константине Симонове.

Обращение под заголовком «Не хотим молчать!», которое среди прочих подписали драматург Александр Гельман, писатель Владимир Крупин, актер Сергей Гармаш и актриса Галина Симонова-Щепетнова, опубликовала «Литературная газета». Оно адресовано премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, главам Минкульта и Минобороны, спикерам Госдумы и Совфеда, а также помощнику президента РФ, председателю Союза писателей Владимиру Мединскому.

Авторы письма просят «безотлагательно принять меры по защите доброго имени Константина Михайловича Симонова от журналистского беспредела».

В марте сего года вышла первая передача Ч.Т.Д., которую начала вести Маргарита Симоньян, посвятив ее поэту Константину Симонову и истории создания стихотворения «Жди меня». То, что мы услышали, буквально повергло нас в шок. Ведущая, между прочим, руководитель крупного государственного СМИ, недавно избранная в секретариат Союза писателей России, безответственно повторяла грязные слухи о личной жизни писателя, его жены Валентины Васильевны Серовой и ее сына Анатолия.

Помимо извинений от Симоньян, авторы обращения требуют изъять из архива выпуск передачи, «чтобы она случайно не послужила источником знаний для школьников и студентов».

В свою очередь редакция «Литературной газеты» в подводке к письму отмечает, что «с уважением относится к Маргарите Симоньян и ее многообразной деятельности во благо Отечества».

Выпуск программы «Ч.Т.Д.» о Константине Симонове вышел на канале НТВ. В нем Маргарита Симоньян пересказывала слухи о третьей жене поэта, актрисе Валентине Серовой, которой посвящено знаменитое стихотворение «Жди меня». В частности, пропагандистка говорила, что Серова, вероятно, никогда не любила Симонова, имела алкогольную зависимость, а также изменяла мужу с маршалом Константином Рокоссовским.