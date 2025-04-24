Корреспондент телеканала «Звезда» умер после ранения, полученного в конце марта в зоне боевых действий

Корреспондент телеканала Минобороны «Звезда» Никита Гольдин умер в больнице спустя месяц после ранения на линии фронта.

Гольдин получил осколочное ранение головы 24 марта, когда находился вместе с оператором Андреем Пановым, водителем Александром Сиркели и корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком в зоне боевых действий в районе поселка Михайловка в Луганской области. Все трое спутников Гольдина погибли в результате удара ВСУ. Телеканал «Звезда» утверждает, что удар был нанесен двумя реактивными снарядами HIMARS и попал по гражданской машине, в которой были Гольдин со спутниками.

Телеканал «Звезда»

Гольдин — уроженец Псковской области, в 2023 году он закончил военный университет Министерства обороны. На «Звезде» он работал с лета 2024 года. Также Гольдин был корреспондентом «Московского комсомольца».

После обстрела Михайловки Следственный комитет в связи с гибелью военных корреспондентов и мирных жителей возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.