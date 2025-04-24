ФСБ объявила об убийстве двух выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в подготовке теракта на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области

Федеральная служба безопасности заявила, что ее сотрудникам удалось предотвратить теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области, который готовили «по указанию украинского куратора двое выходцев из Средней Азии».

Подозреваемые в подготовке теракта убиты (в сообщении ФСБ, которое цитирует ТАСС, используется слов «нейтрализованы»).

Действуя по указанию украинского куратора, иностранные граждане изъяли из схрона FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения диверсионно-террористического акта на одном из предприятий нефтехимической промышленности региона. Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.

Подозреваемые в подготовке теракта, добавила ФСБ, являлись «приверженцами идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории РФ». В их телефонах «обнаружена переписка с куратором», заявили в спецслужбе, не уточняя иные подробности.

ГУ МВД Нижегородской области, в свою очередь, объявило о задержании местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта.

50-летний житель Лысковского района, сообщается на сайте регионального управления МВД, согласился за вознаграждение сделать и отправить куратору снимки «объектов, осуществляющих обеспечение жизнедеятельности человека». В процессе выполнения этого задания он, говорится в сообщении МВД, решил поджечь вышку с оборудованием мобильного провайдера в городе Лысково, но ему помешали сотрудники МВД и ФСБ. Подозреваемого задержали, суд санкционировал его арест

«Полиция Нижегородской области призывает жителей и гостей региона не соглашаться на сомнительные подработки!», говорится в сообщении