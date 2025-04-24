Азербайджан выдал России военного, обвиняемого в самовольном оставлении части

Азербайджан по запросу российской Генпрокуратуры выдал России 28-летнего Сотима Савлатова — военного, обвиняемого в самовольном оставлении воинской части, сообщает пресс-служба азербайджанской генеральной прокуратуры.

Савлатов был задержан и арестован в Азербайджане в январе 2025 года. В базе розыска российского МВД есть карточка Савлатова. В ней указано, что он родился в Таджикистане. «Медиазона» пишет, что у Савлатова есть российское гражданство, в России он проживал в Тверской области, а в розыск его объявили не позднее конца октября 2023 года. Обстоятельства его дела неизвестны.

Генпрокуратура Азербайджана отмечает, что Савлатов выдан России в соответствии с конвенцией 2002 года. Он передан «компетентному органу Российской Федерации» в сопровождении спецконвоя УФСИН Минюста.

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