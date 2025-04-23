Группа депутатов Госдумы 23 апреля внесла на рассмотрение парламента законопроект о запрете рекламы «эзотерических и энергетических услуг, духовных практик», следует из базы данных российского парламента.

Документ подготовили глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), Алексей Корниенко (КПРФ) и Андрей Свинцов (ЛДПР).

Они предложили внести поправки в законы «О рекламе» и «Об информации», чтобы запретить рекламу «эзотерических, духовных и энергетических услуг», а также ограничить доступ к информации о таких услугах.

Депутаты составили список специалистов, на которых предлагается распространить запрет, всего в нем 37 наименований. Среди них: алхимик, астролог, ведьма, духовный наставник, маг, нутрициолог, специалист по тантре, специалист по фэншуй, таролог, хилер, хиромант, чакролог. При этом в списке не упоминаются экстрасенсы.

В законопроекте перечислены: алхимик, астролог, аурадиагност, биоэнергетический терапевт, ведьма, духовный наставник, игропрактик, космоэнергет, кристаллотерапевт, маг, медиум, нейрограф, нейрокодировщик, нумеролог, нутрициолог, практик осознанных сновидений, расстановщик, регрессолог, рейки-мастер, рунист, рунолог, специалист по васту, специалист по тантре, специалист по фэншуй, таролог, хилер, хиромант, цифропсихолог (цифровой психолог), чакра-терапевт, чакролог, ченнелер, эзотерический коуч, энергетический очиститель, энергопрактик, эзотерические услуги, энергосессиолог и энерготерапевт.

Авторы поправок дали пояснения каждой специальности, упомянутой в списке. Вот какое определение, к примеру, дали ведьме — «лицо, претендующее на предполагаемое воздействие на события, людей или объекты с помощью практик, определяемых как «магические» и (или) «колдовские»».

Кристаллотерапевт — «лицо, заявляющее об использовании кристаллов для воздействия на человеческий организм с целью улучшения его физического и эмоционального состояния»; нутрициолог — «лицо без высшего медицинского образования, заявляющее о своей способности определять стратегии рационального питания человека в лечебных целях»; рейки-мастер — «лицо, заявляющее о своей способности передавать «универсальную энергию» через свои руки и (или) другие части своего тела с целью воздействия на человеческий организм»; хиромант — «лицо, интерпретирующее линии и формы ладоней клиента с целью консультирования по вопросам предрасположенностей и предполагаемых жизненных событий; цифропсихолог, цифровой психолог — «лицо, оказывающее консультационные услуги, используя числовые значения, их субъективный символизм и влияние на жизненные обстоятельства и общественные процессы»; чакра-терапевт — «лицо, заявляющее о своей способности осуществлять коррекцию энергетического и (или) психоэмоционального состояния человеческого организма».

В пояснительной записке к законопроекту депутаты заявили, что услуги, которые предоставляют указанные люди, «не имеют научного обоснования» и «расцениваются большинством нашего общества как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества».

Авторы поправок сообщили, что предлагают ввести запрет на рекламу таких услуг, чтобы защитить россиян «от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье».

В пояснительной записке депутаты сослались на то, что в некоторых странах, например, Китае, ЮАР и Саудовской Аравии, запрещены магия и колдовство, а также деятельность экстрасенсов и астрологов.

Незадолго до того, как законопроект внесли на рассмотрение парламента, группа российских нутрициологов, то есть специалистов по питанию, обратились в правительство РФ, Госдуму и Общественную палату с просьбой не запрещать их рекламу как представителей сферы «эзотерических услуг», сообщала газета «Коммерсант» в начале апреля. Авторы обращения посчитали, что нутрициологи попали в текст законопроекта по ошибке.

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