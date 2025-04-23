Российский дрон ударил по автобусу в Марганце Днепропетровской области. Погибли девять человек

Обновление. По последним данным, девять человек погибли и 30 получили ранения в результате удара российского дрона по Марганцу, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По его словам, под удар попал автобус с работниками предприятия.

Вооруженные силы РФ в ночь на 23 апреля атаковали беспилотником город Марганец в Днепропетровской области, сообщил начальник военной администрации региона Сергей Лысак.

По его словам, по предварительным данным, в результате атаки погибли семь человек, ранения получили шесть человек. Глава администрации не привел другие подробности.

Сергей Лысак сообщил ранее, что ночью в Днепропетровской области сбили четыре российских беспилотника, в результате чего пострадали два человека.

Российские военные в ночь на 23 апреля атаковали беспилотниками несколько регионов Украины. Как сообщает «Суспiльне», под удар попала Полтавская область, один из дронов упал возле многоквартирного дома, ранения получили шесть человек.

В Одесской области из-за атаки произошли пожары в жилых домах и на предприятии, ранены два человека. В Киевской области в результате падения обломков дрона произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе в Броварском районе, никто не пострадал, сообщили в ГСЧС Украины.