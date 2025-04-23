Здание Совета экономической взаимопомощи ( ) на Новом Арбате в центре Москвы сохранят в ходе создания нового «социокультурного кластера», сообщает РБК со ссылкой на источники.

По их словам, здание СЭВ планируют реконструировать: провести капитальный ремонт, в том числе фасадов. Точный перечень работ и сроки их выполнения собеседникам РБК неизвестны. На данный момент идет разработка проектной документации.

Один из источников издания добавил, что новое строительство в рамках создания кластера будет осуществляться на соседнем участке, где ранее находилась гостиница «Мир». Ее закрыли в 2007 году, а в 2024-м — снесли.

«Дом-книжка» на Новом Арбате был построен для нужд Совета экономической взаимопомощи в 1960-е годы. Долгое время помещения в здании использовались под офисы. В октябре 2024 года «дом-книжку» признали аварийным. В феврале появились первые рендеры нового кластера, который планируют построить на Новом Арбате на месте здания СЭВ. Строительством занимается девелоперская компания «Киевская площадь».

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