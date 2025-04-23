Новые власти Сирии обращались к России с просьбой выдать Башара Асада. Москва отказала

Новые власти Сирии обращались к России с просьбой выдать свергнутого президента Башара Асада, однако получили отказ. Об этом в интервью The New York Times заявил президент переходного периода Сирии Ахмед аль-Шараа.

По словам Шараа, это случилось еще в январе. Ранее в СМИ появлялись слухи, что новые власти попросили выдачи Асада, однако теперь это впервые подтверждено официально.

При этом Шараа дал понять, что новые власти не отказываются от сотрудничества с Москвой. Он отметил, что все сирийское вооружение из РФ и что Сирия во многом опирается на поставки продовольствия и энергии из России.

Режим Асада был свергнут в декабре 2024 года. Сам бывший президент бежал в Россию. После этого президент РФ Владимир Путин предоставил убежище Асаду и его семье.

В Сирии находятся две военные базы России — пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим в провинции Латакия. Для России эти базы имеют стратегическое значение; новые власти Сирии допускали, что могут сохранить их, если решат, что это будет выгодно для страны.