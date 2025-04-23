Главного редактора «Спортс» оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье о «пропаганде ЛГБТ» из-за материала про британский футбольный гей-клуб

Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района Москвы признал главного редактора «Спортс» Владислава Воронина виновным по административной статье о «пропаганде ЛГБТ» (часть 3 статьи 6.21 КоАП) и оштрафовал на 200 тысяч рублей, обратил внимание ресурс «Парни +».

Поводом для дела стал материал под названием «Стоунволл» — английский клуб, который изменил футбол», в котором идет речь о британском футбольном клубе «Стоунволл», за который выступают открытые геи — одном из самых успешных ЛГБТК-клубов в мире. Судья пришел к выводу, что в материале информация о представителях ЛГБТ «подается исключительно в положительном ключе: несмотря на все преграды со стороны «недоброжелателей», они вносят огромный вклад в развитие футбола и общества в целом».

Суд также постановил, что материал создает «социально-психологическую установку одобрения нетрадиционных сексуальных отношений» и формирует «искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений». И хотя автором статьи был не Воронин, судья указал, что он как главред «несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых к деятельности СМИ».

Решение суда было вынесено еще 14 апреля. Воронин на заседание не явился. Материал с сайта «Спортс» сейчас удален.