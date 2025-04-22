Военно-патриотическое движение «Юнармия» в 2025 году получит из государственного бюджета один миллиард рублей, следует из финансовых документов организации, которые изучило издание «Можем объяснить».

800 миллионов рублей «Юнармия» получит в виде субсидий по нацпроекту «Молодежь и дети», который разработали по поручению Владимира Путина в 2024 году. Цель нацпроекта — создание «передовых школ» по всей России.

Деньги перечислит общероссийская организация детей и молодежи «Движение первых», которую называют «новой пионерией». Соглашение об этом организации подписали в феврале.

Еще 200 миллионов рублей «Юнармия» получит от Минобороны РФ для подготовки молодежи к военной службе, выяснило «Можем объяснить».

Как отмечает издание, в 2025 году движение получит из госбюджета максимальное финансирование с начала полномасштабной войны. В 2024-м «Юнармия» получила грантов на 480 миллионов рублей, в 2023-м — на 470 миллионов рублей, а в 2022-м — на 560 миллионов рублей.

«На третий год войны „Юнармию“ начал спонсировать „Промсвязьбанк“, возглавляемый сыном экс-премьера Петром Фрадковым. Как следует из финансовых документов, ПСБ пожертвовал военному движению 10 миллионов рублей», — добавили журналисты.

«Юнармия» — военно-патриотическое движение, созданное в 2016 году по инициативе Минобороны России. Организация занимается, в числе прочего, пропагандой среди подростков на занятых российскими войсками территориях Украины. «Юнармию» подозревают в причастности к депортации украинских детей. Движение внесено в западные санкционные списки.

Чем еще занимается «Юнармия»

«Юнармия» в Крыму — подростки учатся стрелять и проходить полосу препятствий в севастопольском парке «Патриот» Шестьсот пятнадцатый день войны. Фотографии

Чем еще занимается «Юнармия»

«Юнармия» в Крыму — подростки учатся стрелять и проходить полосу препятствий в севастопольском парке «Патриот» Шестьсот пятнадцатый день войны. Фотографии