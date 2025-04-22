Умер Зураб Церетели

Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер в возрасте 91 года, сообщает 22 апреля «Интерфакс», ссылаясь на помощника художника Сергея Шагулашвили.

Владимир Гердо / ТАСС / Profimedia

«Да, это случилось сегодня в половину второго ночи», — сказал собеседник агентства.

Шагулашвили добавил, что решение о прощании и похоронах будет принято позже.

Зураб Церетели — президент Российской академии художеств, народный художник СССР. Автор более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно). Церетели известен как автор памятника Петру I и монумента «Дружба навеки» в Москве. Он также участвовал в проекте нового храма Христа Спасителя. Памятники работы Церетели установлены в разных странах, например, в Нью-Йорке перед зданием ООН находится монумент «Добро побеждает зло», в Севилье — «Рождение нового человека», в Лондоне — «Разрушить стену недоверия».

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