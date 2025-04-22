Суд арестовал москвичку по делу о неоднократной демонстрации запрещенной символики. Ранее ее несколько раз судили из-за татуировки с эмблемой «Азова»

Тверской районный суд Москвы арестовал москвичку Светлану Кудряшову по уголовному делу о неоднократной демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 282.4 УК), сообщили «Осторожно, новости» и «Медиазона».

В чем именно обвинили Кудряшову, неизвестно.

«Осторожно, новости» утверждает, что речь идет о деле, которое против Кудряшовой завели еще в 2023 году. О нем стало известно после того, как фотографию спящей в электричке женщины опубликовали в телеграм-канале основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова. На снимке на правом плече Кудряшовой видна татуировка с символом и подписью «Илья». Также во время поездки на ней были серьги и кулон с гербом Украины.

Тогда же МВД сообщило о начале проверки в отношении полицейского, который увидел у Кудряшовой татуировку с запрещенной символикой, но, как утверждалось, не предпринял «мер по пресечению правонарушения». Он проверил документы Кудряшовой, выяснил, что в Тверской области против нее уже возбудили дело по статье 282.4 УК, и ушел. О результатах проверки не сообщалось.

«Медиазона» предполагает, что речь идет о новом уголовном деле.

В последние три года Кудряшову, которую разные источники называют то москвичкой, то жительницей Тверской области, несколько раз судили из-за татуировки с символикой «Азова».

Так, Кимрский городской суд в августе 2022 года арестовал Кудряшову на десять суток по протоколу о демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) в автобусе. Повод — татуировка на плече с эмблемой «Азова», а также татуировка с гербом Украины на спине и надпись Glory to Ukraine («Слава Украине»). Подсудимая вину не признала.

В 2024 году Кудряшову еще дважды судили по делу о неоднократной демонстрации запрещенной символики. Первый приговор отменили, второй суд в Кимрах вынес в декабре, назначив Кудряшовой семь месяцев колонии общего режима. По данным «Медиазоны», женщину освободили в зале суда за счет времени, проведенного под мерой пресечения — под домашним арестом, а потом в СИЗО. 3 апреля 2025 года Тверской областной суд оставил последний приговор в силе — за 15 дней до ареста Кудряшовой по новому уголовному делу в Москве.

В судах Кудряшова рассказывала, что татуировку с эмблемой украинской бригады ей нанес служивший в «Азове» украинец по имени Илья, с которым она состояла в отношениях и который погиб в марте 2022 года в Харькове. Кудряшова также отмечала, что татуировка появилась у нее в 2018 году и до начала полномасштабной российско-украинской войны на нее «никто не обращал внимания». По словам женщины, она «попала под действие культивируемой ненависти к украинцам».

Кудряшова также сообщала о давлении со стороны сотрудников московского управления ФСБ в тверском СИЗО-1. Она утверждала, что ей и ее семье «угрожали и требовали дать ложные признательные показания».