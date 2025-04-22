Министерство торговли США объявило 21 апреля, что вводит повышенные пошлины на импорт солнечных панелей, произведенных в Камбодже, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде, сообщает Bloomberg.

Введение пошлин стало кульминацией торгового разбирательства в отношении крупных китайских производителей солнечных панелей с заводами в четырех упомянутых странах, пишет Reuters.

Расследование, продолжавшееся год, инициировал 46-й президент США Джо Байден после того, как корейская компания Hanwha Qcells и американская First Solar Inc., выпускающие солнечные батареи, обвинили китайских производителей в том, что они несправедливо пользуются государственными субсидиями и продают экспортные товары в США по демпинговым ценам.

Введенные тарифы сильно отличаются от конкретной страны и компании. Максимальные пошлины в размере 3521% установили на товары из Камбоджи, которая отказалась участвовать в расследовании. Для неназванных компаний из Вьетнама установили пошлины в размере 395,9%, из Таиланда — 375,2%, из Малайзии — 34,4%.

При этом для китайской компании Jinko Solar ввели пошлины в размере 245% на экспорт из Вьетнама и 40% на экспорт из Малайзии. Для другого китайского производителя, Trina Solar, установили пошлины в размере 375% на экспорт из Таиланда, около 200% — на экспорт из Вьетнама. Модули JA Solar из Вьетнама обложили пошлинами в размере около 120%.

Как отмечает Bloomberg, акции китайских производителей солнечных панелей на торгах 22 апреля незначительно снизились, поскольку решение США было ожидаемым, а компании перевели часть производства в такие страны, как Индонезия и Лаос, в отношении которых пошлины не вводили.

По оценке Bloomberg, в 2024 году США импортировали из Малайзии, Камбоджи, Таиланда и Вьетнама солнечное оборудование на 12,9 миллиарда долларов. Это примерно 77% от общего объема импорта солнечных панелей.

Пошлины на импорт солнечных панелей из стран Юго-Восточной Азии ввели в дополнение к широкомасштабным тарифам, о которых ранее объявил президент США Дональд Трамп.

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