Российские беспилотники атаковали Одессу. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, три человека ранены

Российские войска в ночь на 22 апреля атаковали Одессу беспилотниками, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебные заведения, транспортные средства. В результате атаки дронов в городе произошли пожары.

Позже Кипер уточнил, что в результате массированной российской атаки по Одессе ранения получили три человека.

Количество беспилотников, атаковавших Одессу, пока не сообщалось.