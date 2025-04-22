Рейтинг общественного одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого значения с момента начала его второго президентского срока в январе, показал , проведенный Ipsos по заказу Reuters 16-21 апреля.

Деятельность Трампа на посту президента одобрили 42% респондентов. В ходе предыдущего опроса, проведенного тремя неделями ранее, деятельность Трампа одобряли 43%, а сразу после инаугурации 20 января — 47%.

Как отмечает Reuters, рейтинг одобрения Трампа по-прежнему выше, чем рейтинг его предшественника, Джо Байдена, в 2023-2024 годах. Самое низкое значение рейтинга Байдена зафиксировали в октябре 2024-го — 35%.

Примерно 75% опрошенных заявили, что Трампу не следует баллотироваться на третий президентский срок. Большинство респондентов-республиканцев (53%) считают, что Трампу не стоит добиваться третьего срока.

Большинство респондентов (83%) заявили, что президент США должен подчиняться решениям федеральных судов, даже если он этого не хочет. 57% опрошенных, в том числе треть республиканцев, не согласились с утверждением, что «для президента США нормально прекращать финансирование университетов, если президент не согласен с тем, как университет управляется». 66% опрошенных заявили, что президент не должен контролировать ведущие культурные учреждения, такие как национальные музеи и театры.

По многим вопросам — от инфляции и иммиграции до налогообложения и верховенства закона — число американцев, не одобряющих деятельность Трампа, оказалось выше тех, кто одобряет. Так, по вопросу иммиграции, который пользуется наибольшей поддержкой, 45% респондентов одобрили деятельность Трампа, а 46% — не одобрили.

Около 59% респондентов, включая треть республиканцев, заявили, что Соединенные Штаты теряют авторитет в мире.

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