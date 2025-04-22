Генерала Росгвардии, возглавляющего департамент цифрового развития и защиты, арестовали по делу о мошенничестве

Суд в Москве арестовал главу департамента цифрового развития и защиты Росгвардии, генерал-майора Михаила Варенцова, по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК), сообщают «Коммерсант» и РБК со ссылкой на источники.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что Варенцова задержали в рамках уголовного дела против начальника Главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова. 20 марта Чепкасов также был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Суть дела неизвестна. ТАСС сообщал, что центр, который возглавлял Чепкасов, занимается информационно-телекоммуникационной инфраструктурой Росгвардии, автоматизацией предоставления госуслуг, организацией межведомственного взаимодействия, информационной безопасностью, а также вопросами импортозамещения программного обеспечения.