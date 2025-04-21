The Moscow Times: Кремль пытается заманить США в «большую сделку» и ищет предложения, которые заинтересуют Трампа. Например, это строительство Trump Tower в Москве

Россия в рамках переговоров с США о прекращении войны в Украине стремится к «большой сделке» по глобальному перераспределению сфер влияния, рассказали журналистам The Moscow Times источники среди российских чиновников и дипломатов.

По задумке Кремля, такое соглашение фактически означало бы признание со стороны Вашингтона, что Россия распространяет влияние на постсоветское пространство, включая Украину, а также, в определенной степени, признание влияния Москвы в Европе.

Чтобы добиться этой цели, Кремль ищет способы привлечь и удержать внимание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По данным The Moscow Times, речь идет о разных предложениях — от сделок по редкоземельным металлам и рычагов давления на Северную Корею и Иран до строительства башни Трампа (Trump Tower) в районе Москва-Сити. Главные критерии для этих предложений: инициативы должны быть лично подстроены под Трампа, осуществимы в течение одного президентского срока и медийно привлекательны.

«Главное, чтобы они [американцы] не вмешивались в наши дела и не указывали нам, как жить», — заявил высокопоставленный российский чиновник, знакомый с логикой переговоров Кремля. — Чтобы они не мешали нам делать то, что мы делаем».

По словам источников The Moscow Times, Кремль поручил чиновникам и экспертам разработать предложения, которые могли бы заинтересовать Трампа. В частности, подготовить предложения по экономическому сотрудничеству с Вашингтоном поручили крупнейшим российским корпорациям. Среди них — «Росатом», «Роснефть», «Полюс», «Русал» и другие. Их усилия координировали заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Москва рассматривает войну в Украине как свой самый большой козырь, и российские чиновники надеются воспользоваться желанием Трампа добиться прекращения огня, пишет издание. «Нам нужно максимально выдоить Трампа, подбрасывая ему возможность прекращения огня, как морковку», — сказал журналистам один из участников дискуссий.

Часть дипломатов и чиновников, говоривших с The Moscow Times, осознают хрупкость этой возможности, поскольку президент США может потерять интерес к переговорам или затаить обиду на российскую сторону.

Другие настроены более оптимистично. «Мы находимся на правильном пути. Приоритет — перестройка отношений с США — задача не из простых — при сохранении диалога по Украине, — сказал один из российских дипломатов. — Дальнейшие действия будут определяться ситуацией на местах. В конечном счете, все дело во времени, терпении и сохранении курса».

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