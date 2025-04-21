Российские инвесторы отказались разрабатывать девять шахт в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Теперь их закроют

Российские компании «Импэкс-Дон» и «Торговый дом „Донские угли“», взявшие год назад в аренду 15 шахт в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, отказались от девяти из них, пишет РБК.

Эти шахты, сообщает издание, оказались нерентабельными при текущих мировых ценах на уголь и высоких издержках. Они будут возвращены властям самопровозглашенных республик для дальнейшей ликвидации.

По данным РБК, сейчас обсуждается, кто будет нести расходы на составление технических проектов ликвидации горных выработок, а также содержание шахт до их ликвидации или консервации. Также предстоит разработать план мероприятий по трудоустройству штатных сотрудников закрывающихся шахт или их переобучение.

Федеральные власти считают, что платить за ликвидацию шахт должны инвесторы, а компании, в свою очередь, настаивают на том, что эти расходы должны взять на себя органы власти, рассказал источник РБК. Затраты на содержание шахт, которые не собираются использовать, собеседник издания оценил в 2–3 миллиарда рублей.

Часть шахт, от которых отказались инвесторы, находится рядом с жилой застройкой, указал Иван Мохначук, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности. Если ликвидация пройдет без должной проработки, указал он, «деформация может навредить расположенным рядом населенным пунктам».

От развернутых комментариев федеральные министерства и ведомства, представители самопровозглашенных республик, а также представители «Донских углей» и «Импэкс-Дона» отказались.

Сколько шахт, расположенных на территории, подконтрольной властям самопровозглашенных ЛНР и ДНР, продолжают сейчас работать — неизвестно. Украинские власти осенью 2014 года говорили, что до начала боевых действий в Донецкой и Луганской областях работало 95 шахт. До 2022 года с территорий, подконтрольных властям ЛНР и ДНР, вывозилось в Россию, по оценке властей Украины, около 2,8 миллиона тонн угля в год, примерной стоимостью 288 миллионов долларов.

Донецкий угольный бассейн — один из крупнейших в мире. В 2023 году российское правительство подготовило концепцию реформы угольной отрасли на подконтрольных ДНР и ЛНР территориях, предполагающую привлечение частного капитала. В 2024 году шахты начали передавать инвесторам.